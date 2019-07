Terveys

Yksi kuva kertoo, juotko tarpeeksi vettä – janon tunne on helteellä jo liian myöhäinen merkki

Alkoholia nauttiessa nestehukka voi jäädä huomaamatta

Näin huolehdit neste- ja suolatasapainosta

Älä odota janon tunnetta, se on myöhäinen merkki veden tarpeesta.

Päivässä nesteitä tulisi saada 2–2,5 litraa, josta puolet tulee ruoan mukana. Helteellä voit tarvita nestettä tuplasti normaalin määrän.

Riittävä veden juominen auttaa elimistön lämmönsäätelyä toimimaan normaalisti.

Ihminen hikoilee keskimäärin 0,5–1 litraa päivässä, mutta helteellä hyvin raskasta fyysistä työtä tekevällä määrä voi nousta jopa 12 litraan.

Neste- ja suolatasapaino pysyy kunnossa, kun korvaat kehosta haihtuneen nesteen nauttimalla juomaa, jossa on suoloja.

Hyviä hellejuomia veden lisäksi ovat vichy ja laimeat mehut.

Alkoholi ja kofeiini lisäävät virtsan eritystä ja kuivumista.

Jos virtsa on niukkaa ja väriltään keltaista, et ole juonut tarpeeksi vettä. Virtsan pitäisi olla väriltään vaaleankeltaista. Värittömyys tarkoittaa, että olet juonut jo liikaa.

Älä epäröi ottaa yhteyttä lääkäriin tarvittaessa. Varsinkin lasten ja vanhusten kohdalla kannattaa helteellä olla tarkkana: huono olo, huimaus ja päänsärky ovat oireita, joiden ilmetessä on hyvä kääntyä lääkärin puoleen.