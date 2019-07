Terveys

Näiden lääkkeiden kanssa alkoholi ei sovi: ”Tällä cocktaililla aika moni on poistunut keskuudestamme”

Lääkkeen teho voi hiipua merkittävästi





Näiden lääkkeiden kanssa alkoholia vain varoen:

Beetasalpaajat

ACE-estäjät

Nesteenpoistolääkkeet

Diabeteslääkkeet

Verenohennuslääke

Eräät suun kautta otettavat allergialääkkeet

Eräät erektiohäiriölääkkeet

Viagran viihdekäyttö humalassa ei ole riskitöntä

Näiden lääkkeiden kanssa ei alkoholia:

Uni-, nukahtamis- ja rauhoittavat lääkkeet

Mielialalääkkeet

Psyykenlääkkeet

Opioidikipulääkkeet

Epilepsialääkkeet

Eräät antibiootit

Alkoholivieroituslääke

Lihasrelaksantit

Matkapahoinvointilääkkeet

Kutinalääke

”Kannattaa oikeasti noudattaa”

Yksi voi saada haittoja, vaikka toiselle ei tapahtuisi mitään