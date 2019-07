Terveys

Tekoäly tunnistaa melanooman mutta ei korvaa ihotautilääkäriä – ainakaan vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyiset tekoälyt ja tietokonepohjaiset diagnoosiavut ovat hyviä tunnistamaan melanooma-ihosyöpiä, mutta lääkärin vastaanotolle niillä on vielä matkaa. Tällä hetkellä tekoälyn tarkkuus on taattua vain rajatuissa olosuhteissa, tuore tutkimuskatsaus osoittaa.Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös Lancet Oncology -lehdessä hiljattain julkaistussa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin 139 tekoäly-algoritmin tarkkuutta ihomuutosten tunnistamisessa. Tutkimuksessa algoritmit todettiin tarkoiksi, mutta tarkkuus heikkeni, kun niiden piti tunnistaa ihomuutoksia kuvista, joita ei ollut käytetty algoritmien opettamisessa.Nyt julkaistussa katsauksessa analysoitiin 70 tutkimusta, joissa tarkasteltiin tietokoneavusteista tai tekoälyyn perustuvaa melanooman tunnistusta.Analyysin perusteella tekoälyt olivat ihotautilääkärien veroisia tunnistamaan oikeat melanoomatapaukset sekä erottamaan ne tapauksista, joissa ihomuutos ei ollut melanoomaa. Tutkimusten tulokset kuitenkin vaihtelivat paljon, ja suuri merkitys oli muun muassa sillä, millaisia ihomuutoskuvia ohjelmoinnissa ja tekoälyjen opettamisessa oli käytetty. Tutkimukset eivät myöskään kuvastaneet tosielämän potilastyötä vastaavia tilanteita.Tutkijat tulkitsevat tulostensa viittaavan siihen, etteivät nykyiset tekoälyä ja koneellista tunnistamista hyödyntävät menetelmät ole tutkimusten perusteella vielä sillä tasolla, että niitä voisi käyttää käytännön potilastyössä. Todennäköisesti tilanne tulee kuitenkin muuttumaan lähitulevaisuudessa.Tekoälyjä on kehitetty myös tietokonetomografiatulosten, rintasyövän etäpesäkkeiden sekä diabeettisen retinopatian eli verkkokalvotaudin tunnistamiseen.