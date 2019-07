Terveys

Tupakointi on naiselle suurempi sydäninfarktiriski kuin miehelle – etenkin yksi ikäryhmä erottuu

Tupakointi on tunnettu sydäninfarktien riskitekijä, mutta erityisesti tämä koskee naisia. Tuoreen tutkimuksen perusteella suurin ero miesten ja naisten välillä on 50–64-vuotiaiden ikäryhmässä.Tulokset julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä, ja niiden perusteella tupakoivat naiset saavat eniten ST-nousuinfarkteja 70–79-vuotiaana ja miehet 50–59-vuotiaana.Verrattuna savuttomaan samanikäiseen tupakoivan naisen riski sairastua sydäninfarktiin oli keskimäärin lähes seitsemänkertainen. Miehillä tupakointiin liittyi noin nelinkertainen sairastumisriski.Suurin vaikutus naisilla havaittiin 18–49-vuotiailla. Heillä tupakointi suurensi infarktiriskin 13-kertaiseksi, mutta suurin ero tupakoiviin miehiin näkyi 50–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Tämänikäisten tupakoivien naisten sairastumisriski oli lähes kymmenen kertaa suurempi kuin savuttomien, kun miehillä riski oli noin nelinkertainen verrattuna savuttomiin.Tutkimuksessa tarkasteltiin 3 300:aa vuosina 2009–2014 ST-nousuinfarktin (STEMI) saanutta miestä ja naista.Suomalaismiehistä noin 13 prosenttia ja naisista 10 prosenttia tupakoi päivittäin. Maailmanlaajuisesti tupakointi aiheuttaa vuosittain noin 7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Suomessa tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 4 000 henkeä.