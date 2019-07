Terveys

Keskosena syntyminen nostaa nuorten naisten verenpainetta

Ennenaikaisena syntyneet naiset saattavat sairastua korkeaan verenpaineeseen muita todennäköisemmin jo nuorina. Ennenaikaisuus on yhdistetty korkeaan verenpaineeseen aiemminkin, mutta tutkimukset ovat koskeneet lähinnä miehiä.Nyt julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa ennenaikaisuuden verenpainevaikutuksia tutkittiin tarkastelemalla 5 300:n vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen hakeutuneen naisen terveystietoja vuosilta 1990–2007.Analyysin perusteella naisten verenpaineet olivat tasaisesti alhaisempia mitä lähempänä täysaikaista he olivat syntyneet. Ennenaikaisena syntyneiden systolinen verenpaine oli keskimäärin 3,8 mmHg korkeampi ja diastolinen verenpaine 1,9 mmHg korkeampi kuin täysaikaisena syntyneiden. Heillä oli myös täysaikaisia todennäköisemmin korkea verenpaine, mutta tämä havaittiin vain systolisen verenpaineen kohdalla.Ruotsalaisten tulokset vahvistavat näyttöä ennenaikaisuuden ja korkean verenpaineen yhteyksistä ja osoittavat ilmiön koskevan yhtä lailla naisia kuin miehiä. Tulokset viittaavat siihen, että ennenaikaisuus haittaa raskauden loppuvaiheessa tapahtuvaa kehitystä, joka vaikuttaa verenpaineen säätelyyn.Suomessa noin kuusi lasta sadasta syntyy ennenaikaisena eli ennen 37. raskausviikkoa. Ennenaikaisuus ja varsinkin huomattava ennenaikaisuus voi aiheuttaa muun muassa motorisia, kielellisiä ja kognitiivisia vaikeuksia, jotka voivat jatkua koko elämän. Valtaosa ennenaikaisista kuitenkin pärjää täysin normaalisti.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.