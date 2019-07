Terveys

Tunnista Alzheimerin taudin ensioireet – 9 merkkiä siitä, että muistisairaus on ehkä jo alkanut

Sairastunut ei opi enää uusia asioita

9 merkkiä Alzheimerin taudista:

Saman asian kyseleminen monta kertaa peräkkäin. Tavaroiden jatkuva hukkaaminen, mikä puolestaan synnyttää vainoharhaisuutta (”naapuri käy varastamassa” jne.) Sanojen ja nimien unohtaminen. Omatoimisuuden heikkeneminen. Nähdyn hahmottamisen heikkeneminen. Hajuaistin heikkeneminen. Puheentuottamisen vaikeutuminen. Persoonallisuuden ja käyttäytymisen muuttuminen. Yleisen toimintakyvyn heikkeneminen.

Huomaa: Stressi ja masennus saattavat aiheuttaa samanlaisia oireita.

Ensioireet herättävät torjuntaa, mutta hoitoon tulisi hakeutua heti

Diagnoosin saaminen helpottaa

”Äidille tuli kummallisia pakkomielteitä”