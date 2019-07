Terveys

7 tavallista tapaa, joilla lisäät vaivihkaa riskiäsi sairastua syöpään – varo näitä

1. Et karista ylikiloja

2. Syöt runsaasti punaista lihaa

3. Makaat auringossa ilman suojavoiteita





4. Lautasellasi ei juurikaan näy kasviksia

5. Viihdyt lähinnä istuma-asennossa

6. Poltat tupakkaa





7. Korkki on tiuhaan auki