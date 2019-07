C-hepatiitti on mahdollisesti Parkinsonin taudin riskitekijä – virusinfektion saa vuosittain noin tuhat suomalaista

Terveys

C-hepatiitti on mahdollisesti Parkinsonin taudin riskitekijä – virusinfektion saa vuosittain noin tuhat suomal

Parkinsonin tauti näyttäisi kehittyvän todennäköisemmin potilaille, jotka sairastavat hoitamatonta C-hepatiittia. Hepatiitin hoitaminen puolestaan pienentää potilaiden Parkinson-riskiä, tuore tutkimus osoittaa.Taiwanilaistutkijoiden havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä C-hepatiitti ja Parkinsonin tauti on yhdistetty toisiinsa aiemminkin, mutta C-hepatiittihoitojen vaikutuksia sairastumisriskiin ei ole tutkittu tätä ennen.Nyt julkaistut tulokset perustuvat 188 000 C-hepatiittipotilaan terveysrekisteritietoihin. Hieman alle 40 000 potilasta oli saanut C-hepatiittiinsa antiviraalista lääkitystä.Kun tutkijat vertasivat hoidettuja potilaita hoitamattomiin, he havaitsivat hoidettujen sairastuneen Parkinsonin tautiin 25–29 prosenttia harvemmin. Yhteys havaittiin viisi vuotta antiviraalisen lääkityksen jälkeen, ja se voimistui ajan myötä.Havainto viittaa hoitamattoman C-hepatiitin olevan Parkinsonin taudin riskitekijä, mutta tämän aineiston perusteella yhteys ei ole täysin varma. Aiemmissa tutkimuksissa C-hepatiitin lisäksi myös B-hepatiitti on yhdistetty Parkinson-riskiin, mutta tutkijat eivät vielä osaa selittää, mistä yhteydet johtuvat.Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.Hepatiitti C -infektion saa vuosittain noin tuhat suomalaista. C-hepatiitti leviää veriteitse ja aiheuttaa maksatulehdusta, joka kroonisena lisää maksakirroosin ja maksasyövän riskiä. Huumeneulojen yhteiskäyttö ja likaiset neulat ovat merkittävin C-hepatiitin leviämisreitti.Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy vapinan, liikkumisen hidastumisen ja lihasjäykkyyden lisäksi lukuisia muitakin oireita. Sairaus alkaa 50–70 vuoden iässä, ja noin prosentti yli 60-vuotiaista sairastaa Parkinsonin tautia. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa.