Terveys

Helli suolistoa kesäherkuilla – mutta tunnista ne, jotka voivat vain aiheuttaa lisää vatsavaivoja

Herukat saattavat olla haasteellisia

Ilmavaivat voivatkin olla terveen ruokavalion merkki





Kokeile nauriita ja eri kaaleja

Syö uudet perunat kuorineen

Syö näitä, vältä näitä

Kotimaiset marjat mansikasta vadelmaan, mustikkaan ja herukkaan. Tuoreet, kuitupitoiset kasvikset ja juurekset, kuten herneet, porkkanat, retiisit, nauriit ja tomaatit. Vesi, jonka voi maustaa kurkkusiivuilla, yrteillä tai marjoilla. Säännölliset ruokailuajat ja tasainen ruokarytmi. Lenkkeily, uinti ja kaikenlainen liikunta.

Alkoholin jatkuva lipittely ei ole hyväksi suolistolle, sillä se närästää ja yksipuolistaa suoliston mikrobistoa. Sokeripitoiset limsat: runsas sokeri voi olla haitallista suolistomikrobiston kannalta. Kuplajuomat voivat aiheuttaa närästystä, röyhtäilyä ja ilmavaivoja. Jäätelössä on paljon laktoosientsyymiä, jotka aiheuttavat monille vatsavaivoja. Joillakin suolisto voi aktivoitua jäätelön kylmyyden takia. Laktaasientsyymivalmisteista on apua. Prosessoitu liha, kuten makkara, jonka sisältämät nitriitit muuttuvat suolistossa karsinogeenisiksi nitrosoamiineiksi. Punaisen lihan ja etenkin prosessoidun lihan syönti lisää riskiä sairastua suolistoalueen syöpiin.

Rasvainen grilliruoka voi ärsyttää mahan limakalvoja ja sappea, jos on taipumusta sappivaivoihin.

Raaka sipuli, paistetut ruuat ja voimakkaat mausteet voivat ärsyttää vatsaa, mistä voi seurata refluksivaivaa.

Närästys saattaa vaivata, jos syö liikaa eikä liiku. Samasta syystä ei kannata mennä täydellä vatsalla nukkumaan.

Liikkumattomuudesta voi seurata myös ummetus.

Ruokien oikea säilytys on tärkeää kesällä, sillä ruoka pilaantuu herkästi lämpiminä kesäpäivinä, mikä voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Huolehdi käsihygieniasta ruuanvalmistuksessa.

Syö grilliruokien kanssa paljon kasviksia ja hedelmiä, ja muista, että myös kasviksista syntyy herkullisia grilliruokia.