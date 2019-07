Terveys

Äidin lihavuus lisää myös lapsen lihomista – mekanismia ei pystytty selvittämään

Lihavien äitien lapset ovat huomattavasti tavallista todennäköisemmin lihavia, tuore tutkimus osoittaa. Tulos vahvistaa aiempien tutkimusten havaintoja, ja osoittaa yhteyden näkyvän tarkastellessa äitien painoa ennen raskautta.Tutkijoiden havainnot perustuvat 79 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin, ja niiden perusteella lihavien äitien lapset ovat lihavia lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin normaalipainoisten äitien lapset. Myös lievempi ylipainoisuus liittyy jälkeläisen lihomiseen, mutta yhteys ei ole yhtä voimakas.Äidin lihavuus voi suurentaa lapsen lihomisriskiä esimerkiksi kohdunaikaisten tekijöiden, yhteisten ympäristötekijöiden, perimän ja elintapojen välityksellä, mutta tässä analyysissa mekanismia ei pystytty selvittämään. Joka tapauksessa tulokset viittaavat siihen, että äideillä ja äidin lihavuudella on suuri merkitys lasten lihavuuden ehkäisyssä.Nykyään arviolta kolmannes koko ihmiskunnasta on ylipainoisia tai lihavia. Suomalaismiehistä jopa kolme neljästä ja -naisista kaksi kolmesta on ylipainoisia. Lihavia on noin neljännes aikuisväestöstä. Myös lasten ja nuorten lihavuus on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Joka neljäs 2–16-vuotias suomalaispoika ja joka kuudes tyttö on ylipainoisia.Tutkimus julkaistiin PLOS Medicine -lehdessä.