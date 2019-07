Miehen lääke ei aina auta naista – on tapauksia, joissa nainen ei ole saanut parasta hoitoa, koska eroja ei huomioitu

Terveys

Miehen lääke ei aina auta naista – on tapauksia, joissa nainen ei ole saanut parasta hoitoa, koska eroja ei hu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hormonitoiminta selittää kipukuilua

Naiset kokevat hormonaalista epävakautta kaikissa elämänvaiheissa, mikä on tärkeä erottava tekijä miehiin ja sillä on merkittäviä vaikutuksia heidän terveyteensä.





Mantelitumake näyttää toimivan eri tavoin naisilla ja miehillä

Tiedetään jo nyt monia tapauksia, joissa naiset eivät ole saaneet parasta mahdollista hoitoa, koska sukupuolieroja ei ole otettu huomioon.

Lääkkeiden vaikutukset voivat mennä ristiin miehillä ja naisilla

”Mies- ja naislääkkeitä” samoihin vaivoihin ei vielä ole käytössä

Tämä on perustavaa laatua oleva epäoikeudenmukaisuus, joka on korjattava.