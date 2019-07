Tämä vaara piilee kyypakkauksissa – ”Kaikista vaarallisinta on kun ihminen ajattelee, että purema on nyt hoidettu”

Terveys

Tämä vaara piilee kyypakkauksissa – ”Kaikista vaarallisinta on kun ihminen ajattelee, että purema on nyt hoide

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikkuminen voi johtaa myrkyn leviämiseen

Vakaviin myrkytystapauksiin annetaan vasta-ainetta