Kymmenen minuutin pötköttely voi auttaa kolmea ihmistä – kuulutko 5 prosenttiin suomalaisista, jotka kantavat ”hätäverta”?

Terveys

Kymmenen minuutin pötköttely voi auttaa kolmea ihmistä – kuulutko 5 prosenttiin suomalaisista, jotka kantavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten luovutukseen valmistaudutaan?

Miltä se tuntuu?

Tuleeko siitä huono olo?

Suunnitelmissa kesäinen puolimaraton. Kuinka nopeasti luovutuksesta palautuu?

Välimeren-matkalla oli pieni lomaromanssi. Estääkö se luovutuksen?

Neula suoneen ja tarkalleen ottaen 6 minuuttia ja 26 sekuntia myöhemmin toimittajan kroppa on puoli litraa verta kevyempi. Olo on sekä fyysisesti että henkisesti ihan miellyttävä.Tuosta alle 7 minuutin suorituksesta apua voi saada kolme eri ihmistä.Kesähelteet ovat Veripalvelulle usein haasteellisinta aikaa, kun ihmiset pakenevat rannoille ja mökeilleen. Verta tarvitaan kuitenkin tasaisesti ympäri vuoden.Suurin ja ainainen tarve on O- -ryhmän verelle, jota kantaa suomalaisista viisi prosenttia (suomalaisten yleisin veriryhmä on A+, joka on noin 35 prosentilla) . Tuon ns. hätäveren punasoluja voidaan antaa kaikille potilaille.Katso alta ajantasainen veren tarve:Kaikkinensa 119 000 suomalaista – naiset ahkerammin kuin miehet – luovuttaa vuosittain verta. Viime vuonna heistä ensikertalaisia oli joka kuudes. Oletko ensimmäistä luovutusta harkitseva?IS kuvasi toimittajan järjestyksessä 29. verenluovutuskerran alusta loppuun ja kokosi vastaukset viiteen olennaiseen kysymykseen.– Luovutukseen kannattaa valmistautua juomalla paljon nesteitä, mutta raskasta ateriaa ei kannata vetää. Jos epäilyttää, Veripalvelun sivuilla kannattaa käydä tekemässä sovinkoluovuttajaksi.fi -testi, joka kertoo mahdolliset esteet luovutukselle. Yleisesti ottaen kannattaa mennä silloin, kun tuntee olonsa terveeksi ja energiseksi.– Neulan pisto tuntuu saman verran kuin verikokeessa yleensä. Itse luovutuksen aikana tuntee kyllä, että suonessa on jotakin, mutta sen ei kuulu sattua. Sitä ei ole pakko katsoa. Puolen litran pussin täyttyminen kestää noin kymmenen minuuttia.– Joillekin tulee, mutta suurin osa luovutuksista menee oikein hyvin. Verta otetaan saman verran oli kyseessä 50- tai 150-kiloinen henkilö. Pienempikokoisessa tämä voi tuntua enemmän. Usein huono olo vaivaa enemmän ensimmäisillä kerroilla. Tähän voi vaikuttaa myös jännittäminen. Uusista luovuttajista pidetään erityisen hyvää huolta: hoitaja selittää luovutuksen vaiheet tarkasti uudelle luovuttajalle ja kyselee tämän vointia. Jotkut ihmiset kuvailevat kokevansa luovutuksen jälkeen myös fyysistä hyvänolontunetta. Tälle ei ole mitään selkeää selitystä. Osaltaan kyse voi olla auttamista seuraavasta hyvästä mielestä.– Nestemäärä palautuu vuorokauden kuluessa. Samana päivänä kannattaa ottaa rauhallisesti eikä pidä mennä vielä urheilemaan tai saunomaan nestehukan vuoksi. Myöskään alkoholia ei kannattaisi nauttia erityisemmin. Jos on tiedossa vaativampi urheilusuoritus, juuri sitä ennen ei kannata mennä luovuttamaan. Kisakunnon ja suorituskyvyn täydellisessä palautumisessa menee noin kuukausi.– Uudesta seksikumppanista seuraa automaattisesti neljän kuukauden karenssi luovutuksiin. Miesten välisessä seksissä aika on vuosi. Yleisimpiä esteitä luovutukselle ovat liian matala hemoglobiini sekä matkailu. Kesäkuukausien aikana osasta Euroopankin maita tulee Länsi-Niilin viruksen riskialuetta, mikä aiheuttaa rajoituksia luovuttamiseen. Nämä voi tarkistaa Veripalvelun sivuilta.Lähteet: Sanomatalon Veripalvelun vastaava hoitaja Pauliina Mäkipää, hoitaja Iida-Annika Antere ja Veripalvelun verkkosivut.