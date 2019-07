Terveys

Näitä alkoholin haittavaikutuksia monet suomalaiset eivät tunne – ”Eivät koske vain ongelmakäyttäjiä”

Suomalaiset tietävät, että alkoholi on maksalle haitallista, mutta esimerkiksi yhteys syöpiin on monelle uutta tietoa.

Yhteys maksasairauksiin tunnetaan, syöpiin ei

Runsaasti juovilla on taipumus aliarvioida haittoja

Alkoholi pahentaa unihäiriöitä ja masennusoireita