Terveys

Rotavirusrokotukset ehkäisevät todennäköisesti myös tyypin 1 diabetesta

Rotavirusrokotukset voivat yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella vähentää myös tyypin 1 diabetesta. Samaan viittaavia tuloksia saatiin hiljattain myös Australiassa.Rotavirusrokotuksilla ehkäistään rotaviruksen aiheuttamaa ripulia, joka varsinkin kehitysmaissa on merkittävä lapsikuolleisuuden aiheuttaja. Suomessa rotavirusrokote tuli kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2009.Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat lähes 1,5 miljoonan lapsen seurantatietoihin vuosilta 2001–2017, ja ne osoittavat rotavirusrokotuksen saaneiden sairastuneen tyypin 1 diabetekseen kolmanneksen epätodennäköisemmin kuin samanikäisten lasten, joita ei rokotettu. Yhteys havaittiin vain lapsilla, jotka olivat saaneet koko rotavirusrokotesarjan.Viitteitä rotaviruksen ja tyypin 1 diabeteksen yhteyksistä on saatu aiemminkin. Eläinkokeissa rotaviruksen on havaittu kiihdyttävän haiman beetasolujen tuhoutumista diabetekselle alttiilla hiirillä sekä johtavan haiman tulehduksiin. Rotaviruksen ja myös enterovirusten on osoitettu liittyvän diabeteksen kehittymiseen lapsilla.Yhdessä aiempien tutkimusten kanssa yhdysvaltalaisten havainnot vahvistavat näkemystä, jonka mukaan virusinfektiot ovat osallisena tyypin 1 diabeteksen syntyprosessissa, jossa haiman insuliinia tuottavat solut alkavat tuhoutua. Kaikille infektion saaneille ei kuitenkaan kehity tyypin 1 diabetesta eivätkä kaikki rotavirusrokotteen saaneet säästy sairastumiselta.Tyypin 1 diabetesta sairastavien oma immuunijärjestelmä hyökkää haimassa insuliinia tuottavien solujen kimppuun, mikä vähitellen johtaa diabetekseen. Tämän vuoksi potilaat tarvitsevat insuliinihoitoja läpi elämänsä. Yleensä tyypin 1 diabetekseen sairastutaan alle 40-vuotiaana. Suomessa lapsuusiän diabetes on yleisempi kuin missään muualla. Kaikkiaan noin 50 000 suomalaista sairastaa sitä.