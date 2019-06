Terveys

Treenaamaan hellepäivänä? Tunnista ja ehkäise kavala lämpöhalvaus

Ajoita pitkäkestoinen liikunta aamuun tai iltaan

riittävä taukojen pitäminen

nesteiden nauttiminen ja jäähdyttäminen esimerkiksi jääpaloja imeskelemällä tai kastelemalla ihoa

välillä voi myös olla tarve katkaista kuumassa oleskelu esimerkiksi suuntaamalla varjoon tai viileään tilaan

pulahdus viileään veteen voi helpottaa treenin jälkeen palautumista

Kuivuminen ja nestevajaus tulevat salakavalasti ja heikentävät myös hikoilua, mikä muuten auttaisi ruumiinlämmön säätelyssä. – Lääkäri Toni Vänni

Juo riittävästi

Kuumasta monenlaisia oireita





Varo kavalaa lämpöhalvausta