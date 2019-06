Terveys

Epämääräisiä vatsapulmia? Terveyttä voi kalvaa salakavala, vuotava suoli

Vuotava suoli ei ole sairaus





Syö paremmin

Joka aterialle erivärisiä kasviksia Joka päivä marjoja ja annos täysjyväviljaa tai palkokasveja sekä maitohappokäytettyjä ruokia Päivittäin 0,5–1 dl pähkinöitä ja siemeniä sekä kylmäpuristettua öljyä Kalaa ja äyriäisiä 2–4 kertaa viikossa Vaalea lihaa ja kananmunia 2–4 kertaa viikossa Palkokasveja 3–4 kertaa viikossa Kerran viikossa tai harvemmin punaista lihaa Sokeria sisältäviä herkkuja kerran viikossa tai harvemmin