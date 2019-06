Terveys

Kaikki istuminen ei olekaan haitaksi – istumatyö ei suurenna sydänriskejä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Istuminen ja fyysisesti passiivinen elämäntapa on yhdistetty terveysriskeihin, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan kaikki istuminen ei suinkaan ole haitaksi. Tulosten valossa esimerkiksi istumatyöhön ei liity samanlaisia sydänriskejä kuin vapaa-ajalla television ääressä istumiseen.Tutkimuksen tulokset perustuvat 3 600 yhdysvaltalaisen kahdeksanvuotiseen seurantaan, ja sen perusteella vähintään neljä tuntia päivässä televisiota katsovat sairastuivat seurannan aikana sydänoireisiin tai menehtyivät 50 prosenttia todennäköisemmin kuin osallistujat, jotka viettivät television ääressä korkeintaan kaksi tuntia päivittäin.Istumiseen liitettyjä terveysriskejä ei kuitenkaan näkynyt analyysissa, jossa tarkasteltiin työaikana tapahtuvaa istumista. Istumatyö ja työssä istumiseen käytetty aika eivät lisänneet sydänoireita edes osallistujilla, joiden työ oli pääasiassa istumista.Tutkimus ei paljasta, miksi istuminen töissä ei nosta sydänriskejä samoin kuin television ääressä istuminen, mutta on todennäköistä, että töissä ihmiset myös kävelevät paljon istumisen lomassa. Aiempien tutkimusten perusteella jaloittelu ja istumisen pätkiminen pienentävät fyysiseen passiivisuuteen liitettyjä haittoja. Television katseluun liitetyt riskit voivat osin selittyä myös napostelulla ja epäterveellisellä ruokavaliolla.Tulokset julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.