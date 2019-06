Terveys

Psoriaasia potevat ovat muita alttiimpia masennukselle ja monille muille mielenterveysongelmille

Psoriaasi-ihotautia potevat sairastuvat tavallista useammin myös masennukseen, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan myös monet muut mielenterveysongelmat ovat heillä yleisiä.JAMA Dermatology -lehden julkaisemat tutkimustulokset perustuvat 14 000 psoriaasipotilaan kymmenvuotisiin seurantatietoihin, ja niiden perusteella psoriaasipotilaiden riski sairastua mielenterveysongelmiin on lähes kaksi kertaa suurempi kuin terveiden samanikäisten.Masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden lisäksi psoriaasiin näyttäisi liittyvän suurentunut kaksisuuntaisen mielialahäiriön riski. Myös skitsofrenia, persoonallisuushäiriödiagnoosit sekä verisuoniperäinen dementia olivat heillä yleisempiä kuin verrokeilla.Samassa lehdessä julkaistiin myös toinen psoriaasin ja mielenterveysongelmien yhteyksiä selvittävä tutkimus, ja siinä mielenterveysongelmien havaittiin alkavan usein muutaman kuukauden kuluttua psoriaasidiagnoosista. Tuoreille psoriaasipotilaille olisikin hyvä tarjota keskusteluapua ja huomioida mielenterveysongelmien riski myös myöhemmin.Samansuuntaisia havaintoja on tehty aiemminkin, ja ne voivat selittyä monellakin seikalla. Tutkijat epäilevät taustalla olevan kroonisen tulehdustilan, joka kuuluu psoriaasiin. Tulehdustilat on liitetty myös masennuksen kehittymiseen.Psoriaasi on tulehduksellinen ihon ja nivelten sairaus, jota sairastaa noin kaksi suomalaista sadasta. Iholla se aiheuttaa hilseläiskiä eri puolille kehoa. Nivelissä tauti voi tuntua muun muassa arkuutena ja aamujäykkyytenä.