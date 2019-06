Ihmiselle luonnollinen asento auttaa selkäkipuihin ja voi jopa ehkäistä ne – kokeile heti, taivutko siihen itse!

Terveys

Ihmiselle luonnollinen asento auttaa selkäkipuihin ja voi jopa ehkäistä ne – kokeile heti, taivutko siihen its

Oletko

Kyykkäys

Laita kantapäiden alle koroke, jolloin kyykyn tekeminen helpottuu.

Suuntaa katse eteenpäin ja pidä selkä suorana kun laskeudut alas.

Työnnä polvia sivulle ylöspäin noustessa.

Tee myös liikkuvuusharjoitteita pakaroille, reiden etu- ja takaosan lihaksille sekä nilkalle.

Katso artikkelin yllä olevalta videolta voimaa ja liikkuvuutta lisääviä liikkeitä pakaroille. Ne sopivat myös polvikipuiselle.