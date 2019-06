Terveys

Punkin purema saattaa aiheuttaa hyvin harvinaisen ominaisuuden – Ruotsissa jo 200 tapausta

”Yleensä meillä tällaiset asiat seuraavat sitä, mitä Ruotsissa on tapahtunut”

Useimmille ei synny ongelmia, mutta joillekin voi tulla pahoja oireita

Allerginen reaktio tulee viiveellä, usein vasta yöllä