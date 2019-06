Terveys

Matala verenpaine voi olla hyväksi myös yli 76-vuotiaille – aiemmin pidetty jopa haitallisena

25.6. 9:06

Verenpaine Matala verenpaine näyttäisi jopa ehkäisevän sydän- ja verisuonitautien oireita vanhuksilla.

Matala verenpaine on yleensä hyväksi, mutta vanhuksille siitä on ajateltu olevan haittaa. Tuoreen tutkimuksen perusteella niin ei kuitenkaan näyttäisi olevan. Matala verenpaine näyttäisi jopa ehkäisevän sydän- ja verisuonitautien oireita vanhuksilla, jotka eivät vielä ole sairastuneet sydän- ja verisuonitauteihin.



Journal of Hypertensionin julkaisema tutkimus hyödynsi 31 000:n potilaan terveysrekisteritietoja. Potilaista 27 000 oli 40–75-vuotiaita ja loput 76–90-vuotiaita.



Nuoremmassa ikäryhmässä ei havaittu eroja, mutta yli 76-vuotiailla sairastumisriskit olivat sitä pienempiä mitä alhaisempi verenpaine oli. Kun monet taustamuuttujat oli huomioitu analyysissa, 110–129 mmHg:n systolinen verenpaine liittyi 40 prosenttia pienempään sairastumisriskiin kuin 130–139 mmHg:n verenpaine.



Aiempien tutkimusten valossa matala verenpaine voi iäkkäillä olla merkki huonosta ennusteesta ja verenpaineen alentaminen alle 130 mmHg:n on joidenkin tulosten perusteella ollut vahingollista. Nyt julkaistut tulokset kuitenkin viittaavat siihen, ettei alhainen verenpaine ole haitaksi 76–90-vuotiaille ja se saattaa jopa pienentää sydänriskejä henkilöillä, jotka eivät vielä ole sydän- ja verisuonitauteihin sairastuneet.