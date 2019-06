Terveys

Montako kertaa viikossa kuntosalilla kannattaa käydä, jotta siitä olisi hyötyä? Näin lääkäri vastaa

IS:n lukijoilta tuli paljon uneen, stressiin, syömiseen ja liikkumiseen liittyviä kysymyksiä, joissa usein toistuivat tietyt aihepiirit. Kysymyksiä ja vastauksia julkaistaan kesän mittaan.Lääkäri Pippa Laukka vastaa:”Kiitos kysymyksestä, on ihan mahtavaa että kysyt tätä! Moni meistä nelikymppisistä on vieraantunut salimaailmasta vaikka juuri keski-ikä on se aika, kun viimeistään kannattaa alkaa kiinnittää huomiota lihastensa hyvinvointiin.Lihakset pitävät elimistön ja aineenvaihdunnan käynnissä ja tutkitusti parantavat toimintakykyä hamaan tulevaisuuteen asti. Eikä lihaskuntotreenin aloittaminen ole koskaan myöhäistä!Lihastreenin hyötyjen varmistamiseksi salilla olisi hyvä käydä säännöllisesti vähintään kahdesti viikossa. Kannattaa muistaa, että hyvän lihaskuntotreeniä voi tehdä myös ihan kotosalla tai vaikkapa matkustellessa hotellissa eli aina ei kotisalia tarvita lihasten vaalimiseen.