Nukutko tv auki tai valot päällä? Keinovalossa nukkuvat lihovat helpommin

Toistuvasti keinovalolle yöunien aikana altistuvat saattavat lihoa muita herkemmin, tuore tutkimus osoittaa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmissakin tutkimuksissa, mutta tarkkaa syytä ilmiölle ei vielä tiedetä.JAMA Internal Medicine -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 44 000 keskimäärin 55-vuotiaan naisen kuusivuotiseen seurantaan. Valoaltistusta kyseltiin seurannan alkaessa.Keinovalolla tarkoitettiin valaisimia, samassa huoneessa päällä olevaa televisiota sekä esimerkiksi ikkunasta näkyviä ulkovaloja ja auton valoja.Keinovalolle yöunien aikana altistuvat olivat muita lihavampia tutkimuksen alkaessa, mutta he myös lihoivat muita todennäköisemmin seurannan aikana. Verrattuna naisiin, jotka eivät altistuneet valolle öisin, television tai huonelampun valossa nukkuvat lihoivat keskimäärin 5 kiloa enemmän. Heidän painoindeksinsä myös kohosi ylipainon ja lihavuuden painoindeksirajojen yli muita todennäköisemmin.Tulokset pysyivät ennallaan senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin yöunien pituus, ruokavalio ja fyysinen aktiivisuus, mutta on silti mahdollista, että keinovaloaltistuksen lisäksi muutkin seikat vaikuttivat osallistujien painonkehitykseen. Tulokset olisikin hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, jotta yhteyden taustalla oleva mekanismi saataisiin selville. Liiallinen valo voi kuitenkin haitata unen laatua ja nukkumista, joten yöunet olisi joka tapauksessa hyvä pyrkiä nukkumaan pimeässä.