Terveys

Anne on saanut kaksi eri ihosyöpää: ”Minua surettaa ihmisten auringonotto, olen itse nähnyt sen seuraukset”

Rankkoja hoitoja





Huoleton nuoruus

Moni ei usko auringon vaurioittavan ihoa, koska se ei näy heti.

Rusketus on suojautumista





Tunne luomesi!