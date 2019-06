Terveys

Tee yksi hyvin helppo muutos – pienentää syövän, muistisairauden ja sydäntautien riskiä

Kehon matala-asteinen tulehdus voi vähentyä

Kasviksissa on paljon antioksidantteja, jotka laimentavat tulehdusta.

Heikkolaatuinen ruokavalio on terveysriski

Heikkolaatuinen ruokavalio voi huonontaa myös nuoremmallakin ihmisellä vastustuskykyä.

Syö vaihtelevasti ja värikkäästi sekä suosi marjoja





Näin kasvikset vaikuttavat kroonisiin sairauksiin:

Sydän- ja verisuonitaudit

Runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio pienentää sydän- ja verisuonitautien, sepelvaltimotaudin sekä aivohalvauksen riskiä.

Kasvisten vaikuttavia ravintoaineita ovat esimerkiksi antioksidantit, jotka vähentävät tautien taustalla vaikuttavaa matala-asteista tulehdusta.

Lisäksi kasvikset sisältävät runsaasti välttämättömiä ravintoaineita, kuten vitamiineja, kivennäisaineita ja fytokemikaaleja, jotka voivat vaikuttaa edullisesti terveyteen.

Liukoinen kuitu parantaa rasva- ja sokeriarvoja sitomalla ruoan ja sappinesteen kolesterolia imeytymättömään muotoon sekä pitämällä verensokeria tasaisena ja näläntunnetta loitolla.

Verenpainetauti

Runsas kasvisten käyttö voi alentaa korkeaa verenpainetta.

Liika suolansaanti on merkittävä syy suomalaisten korkean verenpaineen taustalla. Kasvisten kalium toimii suolan sisältämän natriumin vastavaikuttajana ja lisää natriumin eritystä virtsaan.

Syöpä

Kasvisten sisältävät erilaiset tehoaineet voivat pienentää sairastumisriskiä esimerkiksi rinta-, eturauhas- ja keuhkosyöpään.

Syövän taustalla voi vaikuttaa myös matala-asteinen tulehdus, jota kasvikset ehkäisevät.

Lisäksi kasviksissa on useita tehoaineita, jotka voivat vaikuttaa riskiä vähentävästi.

Muistisairaudet

Kasvikset voivat ehkäistä muistisairauksia, koska vitamiinit ja kivennäisaineet ylläpitävät hermosolujen kuntoa.

Kasvisten sisältämät flavonoidit vaikuttavat aivojen verenkiertoon, ja niillä voi olla myös itsenäisiä vaikutuksia muistiin ja oppimiseen.

Matala mieliala

Kasvisten sisältämien suojaravintoaineiden runsas saanti voi nostaa mielialaa.

Kasviksissa on esimerkiksi runsaasti folaattia, jonka saanti on tärkeää muistin ja mielialan kannalta.

Lisäksi kuitu ja polyfenolit voivat vaikuttaa edullisesti mikrobistoomme ja suosia suolistobakteereita, jotka säätelevät mielialaan vaikuttavien välittäjäaineiden tuotantoa.

Osteoporoosi

Runsas kasvisten syönti voi parantaa luun terveyttä ja pienentää osteoporoosin riskiä.

Tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta kasvikset saattavat esimerkiksi neutraloida muun ruoan aiheuttamaa kehon happamoitumista, jolloin neutralointiin ei tarvitse käyttää kalsiumia luusta. Kasvisten vitamiinit osallistuvat myös luukudoksen uusiutumiseen.