Terveys

Passiivinen tupakointi voi heikentää lapsen luustoa

Passiivinen tupakointi on yhdistetty luiden heikkenemiseen aikuisilla, mutta sama saattaa koskea lapsia, suomalaistutkimus osoittaa.Tulokset perustuvat Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimukseen ja 1 400 suomalaisen 28-vuotiseen seurantaan. Osallistujat olivat 3–18-vuotiaita seurannan alkaessa. Luiden kunto tutkittiin heidän ollessa aikuisia.Vanhempiensa tupakoinnille lapsena altistuneiden luiden tiheys oli aikuisena pienempi kuin savuttomassa perheessä kasvaneiden, tulokset osoittivat. Altistuneilla oli myös kolmanneksen enemmän luunmurtumia.Yhteydet olivat voimakkaimmat lapsilla, joiden vanhemmat tupakoivat kotona ja joiden altistus oli suurta kotiniinitestien perusteella.Lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtuva tupakka-altistus saattaa haitata luiden kasvua, ja sitä kautta heikentää luustoa. Luun määrä kasvaa ihmisillä 20–30 vuoden ikään saakka ja alkaa vähitellen vähentyä 40. ikävuoden jälkeen. Suomessa tapahtuu vuosittain arviolta 30 000–40 000 luunmurtumaa, joissa yhtenä syynä on luuston haurastuminen.Tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.