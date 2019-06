Terveys

Kohonnut verenpaine on riski, jota ei saa jäädä vain seurailemaan – 11 keinoa alentamiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

11 keinoa alentaa verenpainetta:

1. Vähennä suolaa

2. Alkoholia vain kohtuullisesti

3. Syö vihanneksia ja hedelmiä

4. Vältä tummia makeisia

5. Harrasta liikuntaa säännöllisesti

6. Ylipaino on vaaraksi

7. Nikotiinivalmisteet nostavat painetta

8. Pyri vähentämään stressiä

9. Nuku riittävästi

10. Hanki oma mittari

11. Mene tarvittaessa lääkärille