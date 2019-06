Terveys

Mitä useampia haitallisia elintapoja samalla ihmisellä on, sitä suurempi on vaikutus verenpaineeseen

Verenpaine Elintapojen muuttaminen on olennainen osa korkean verenpaineen hoitoa, sillä lääkkeetkään eivät tehoa, jos elintavat pysyvät epäterveellisinä.

Elintavoilla on suuri osuus verenpaineen kohoamisessa ja laskemisessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan nuo vaikutukset ovat myös sitä suurempia mitä useampia haitallisia elintapoja samalla yksilöllä on. Journal of Hypertension -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 86 000 vapaaehtoisen terveystietoihin.



Tutkimuksessa huonoina elintapoina ja riskitekijöinä pidettiin suurta alkoholinkulutusta, vähäistä liikuntaa, epäterveellistä ruokavaliota sekä ylipainoa ja lihavuutta.



Tulosten perusteella korkea verenpaine oli odotetusti yleisempää osallistujilla, joilla oli jokin edellä mainituista riskitekijöistä, mutta yhteys voimistui mitä useampia tekijöitä henkilöllä oli. Kaksi riskitekijää tarkoitti noin puolitoista kertaa suurempaa ja kolme riskitekijää yli kaksi kertaa suurempaa verenpaineongelmien todennäköisyyttä. Tämä havaittiin verrattuna osallistujiin, joilla ei ollut kyseisiä riskitekijöitä. Osallistujista joka kolmannella oli todettu korkea verenpaine.



Suomessa kohonnutta verenpainetta potee puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin miljoona suomalaista, mutta heistä vain noin 40 prosentilla verenpaine on hoitotavoitteessa. Elintapojen muuttaminen on olennainen osa korkean verenpaineen hoitoa, sillä lääkkeetkään eivät tehoa, jos elintavat pysyvät epäterveellisinä.