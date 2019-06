Terveys

Nämä nostavat verenpainetta: suola, alkoholi, stressi – pussi lakritsia voi vaikuttaa viikkojen ajan

Kotikonsti toimii tehokkaasti

Verenpainetauti kehittyy salakavalasti

Verenpaineen tavoitearvot:

Optimaalinen verenpaine alle 120/80 mmHg

Normaali verenpaine 120–129/80–84 mmHg

Tyydyttävä verenpaine 130–139/85–89 mmHg

Kohonnut verenpaine 140/90 mmHg tai enemmän

Jos elintapamuutokset eivät auta, tarvitaan lääkitys