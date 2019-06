Terveys

Mustikoiden syöminen päivittäin voi olla hyväksi verisuonille – nostaa myös hyvän HDL-kolesterolin tasoja

Päivittäinen mustikoiden syöminen voi tuoreen tutkimuksen mukaan parantaa verisuonten toimintaa ja nostaa hyvän HDL-kolesterolin tasoja. Vaikutuksen arvellaan johtuvan antosyaniini-flavonoideista, joita on mustikassa runsaasti.Mustikoiden terveysvaikutuksia on tutkittu aiemminkin, mutta nyt tehty brittitutkimus on ensimmäinen pitkäkestoinen ja laadukas selvitys mustikoiden vaikutuksista.Osana tutkimusta 115 metabolista oireyhtymää potevaa keskimäärin 63-vuotiasta söi puolen vuoden ajan päivittäin joko 75 grammaa tai 150 grammaa jauhettuja pakastekuivattuja mustikoita tai mustikkajauhetta muistuttavaa lumevalmistetta.Tulosten perusteella 150 gramman mustikka-annoksia nauttineiden valtimoiden sisäpinnat toimivat paremmin ja olivat seurannan päättyessä kimmoisempia kuin lumevalmistetta saaneiden. Mustikkakuuri suurensi myös terveellisen HDL-kolesterolin pitoisuuksia potilailla, jotka eivät olleet statiinilääkityksellä.Suotuisista verisuoni- ja kolesterolivaikutuksista huolimatta mustikkakuuri ei parantanut osallistujien insuliiniaineenvaihduntaa, verenpainetta eikä muun muassa sykeaallon nopeutta.Brittien tulokset ovat uskottavia, mutta havainnot olisi hyvä silti varmistaa suuremmissa lisätutkimuksissa. Mustikat ovat kuitenkin monella muullakin tavoin terveellisiä, joten niiden syömistä kannattaisi lisätä joka tapauksessa. Tutkijat arvioivat mustikkakuurin suotuisten verisuoni- ja kolesterolivaikutusten pienentävän riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin noin 12–15 prosenttia.Aiemmissa tutkimuksissa mustikoita päivittäin nauttivien iäkkäiden on havaittu pärjäävän paremmin kognitiivisia mielentoimintoja mittaavissa testeissä. Mustikka saattaa myös lievittää tulehdustiloja ja auttaa sydäninfarktien ja mahdollisesti myös erektio-ongelmien välttämisessä. Mustikassa on flavonoidien lisäksi runsaasti terveellisiä kuituja.Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.