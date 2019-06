Terveys

Lihaskato voi alkaa jo keski-iässä – vastaa 8 kysymykseen ja selvitä, onko haurastumisriskisi kasvanut

Jaksatko nousta portaat?

Viimeistään 40–50-vuotiaana tulisi herätä elintapa-asioihin.

Jopa hyvin hauraiden vanhusten toimintakyky parani säännöllisellä liikuntaharjoittelulla.

Syö monipuolisesti ja liiku säännöllisesti

Hyvää vanhuutta voi omilla elintavoilla edistää, ja se kyllä kannattaa.

Hyvää vanhuutta voi edistää omilla elintavoilla

Testaa, oletko riskiryhmässä