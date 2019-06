Terveys

Alle 50-vuotiaiden suolistosyövät ovat yleistyneet – suomalaisia sairastuu vuosittain noin 3 300

Suolistosyövät ovat monissa maissa vähentyneet edellisten vuosikymmenten aikana, mutta alle 50-vuotiailla kehitys on ollut toisen suuntainen. Tuoreen selvityksen mukaan muutos havaitaan useissa länsimaissa.Lääketieteellisessä Lancet Gastroenterology & Hepatology -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat rekisteritietoihin Australiasta, Kanadasta, Tanskasta, Norjasta, Uudesta Seelannista, Irlannista ja Iso-Britanniasta.Rekisterien perusteella alle 50-vuotiaiden paksusuolisyöpä on yleistynyt 3 prosenttiyksikköä Tanskassa, Uudessa Seelannissa ja Australiassa ja noin 2 prosenttiyksikköä Iso-Britanniassa. Peräsuolisyöpä on yleistynyt noin 3 prosenttiyksikköä Kanadassa ja Australiassa ja noin 1,5 prosenttiyksikköä Iso-Britanniassa. Samaan aikaan 50–74-vuotiaiden suolistosyövät ovat näissä maissa vähentyneet suurin piirtein yhtä paljon.Tutkimuksesta ei voi päätellä, miksi alle 50-vuotiaiden suolistosyövät ovat yleistyneet kyseisissä maissa, mutta todennäköisesti taustalla ovat elintavat. Länsimainen punaiseen lihaan ja eläinrasvaan painottuva ja vähän kuituja sisältävä ruokavalio on yksi suolistosyöpien riskitekijä. Myös vähäinen liikunta, lihavuus, alkoholi ja tupakka altistavat suolistosyöville.Suomessa suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpä. Meillä suolistosyöpä ei ole vähentynyt, vaan päinvastoin yleistynyt laajalti. Vuosittain suolistosyöpään sairastuu noin 3 300 suomalaista. Kaksi kolmannesta tapauksista todetaan yli 65-vuotiailla.Suolistosyövän seulonta aloitetaan tai on jo aloitettu tänä vuonna kahdeksassa kunnassa – Jyväskylässä, Orivedellä, Oulussa, Paimiossa, Sauvossa, Säkylässä, Tampereella ja Ylitorniossa. Näissä kunnissa seulontaan kutsutaan kaikki 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaat miehet ja naiset. Seulonnat saattavat tulevaisuudessa laajentua.