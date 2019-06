Terveys

4 000 askelta päivässä riittää pitämään seitsemänkymppisen naisen kunnossa

Seitsemänkymppisten naisten ei tarvitse kävellä kymmentä tuhatta askelta päivässä pysyäkseen kunnossa. Tuoreen tutkimuksen mukaan vaikutuksia nähdään jo runsaan neljän tuhannen askeleen jälkeen.JAMA Internal Medicine -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 17 000 keskimäärin 72-vuotiaan naisen nelivuotisiin seurantatietoihin. Seurannan alussa naiset kantoivat mukanaan askelmittaria seitsemän päivän ajan.Kun tutkijat vertasivat vähiten liikkuvia enemmän liikkuviin, he havaitsivat vähiten liikkuvien kuolleisuuden suuremmaksi kuin muiden. Verrattuna keskimäärin 2 700 askelta päivässä liikkuviin keskimäärin 4 400 askelta ottavien riski menehtyä seurannan aikana oli noin 40 prosenttia pienempi.Yhteys voimistui mitä enemmän henkilö liikkui, mutta hyödyt eivät enää suurentuneet 7 500 päivittäisen askeleen jälkeen. Liikkumisen intensiteetin sijaan olennaista oli askelten määrä.Tulokset ovat tervetulleita, sillä tätä ennen ei ole ollut selvää, kuinka monta askelta päivässä olisi suositeltava taso iäkkäille. Kävelyn terveyshyödyt on kuitenkin osoitettu monissa tutkimuksissa. Usein suositellaan noin 150 minuuttia reipasta kävelyä viikossa, mikä askeliksi muutettuna on suurin piirtein 7 000 päivässä, tutkijat kirjoittavat.