Ethän tee yleistä virhettä Buranan kanssa? Nämä tavalliset lääkkeet eivät sovi yhteen – asiantuntija varoittaa myös ”hengenvaarallisesta pommista”

Terveys

Ethän tee yleistä virhettä Buranan kanssa? Nämä tavalliset lääkkeet eivät sovi yhteen – asiantuntija varoittaa

Älä käytä useampia tulehduskipulääkkeitä samaan aikaan

Buranan käyttäjät unohtavat usein oleellisen asian





Tarkkana myös Viagran kanssa

Myös ruokavalio voi vaikuttaa lääkkeen tehoon