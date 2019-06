Terveys

Koulutetut ovat muita hoikempia, ja verenpainekin on parempi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkeasti koulutetut ja pitkään opiskelevat sairastuvat muita harvemmin sydän- ja verisuonitauteihin, tutkimuksista tiedetään. Tuoreen tutkimuksen perusteella tämä johtuu osittain siitä, että korkeasti koulutetut ovat hoikempia, heidän verenpaineensa on alhaisempi ja he tupakoivat harvemmin kuin samanikäiset, jotka ovat vähemmän koulutettuja.BMJ-lehden julkaisemat tulokset perustuvat yli 200 000 britin terveys-, geeni- ja koulutustietoihin.Vaikka tupakointi, ylipaino ja korkea verenpaine altistavat sydän- ja verisuonitaudeille, ne nyt julkaistujen tulosten perusteella selittävät vain noin 40 prosenttia koulutustasoon liittyvistä sydän- ja verisuonitautivaikutuksista.Seuraavaksi olisikin syytä selvittää, mistä loput hyödyt johtuvat. On esimerkiksi mahdollista, että korkeasti koulutetut käyttävät terveydenhuoltopalveluita enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa.Aiemmissa tutkimuksissa koulutustaso on liitetty myös pienempään dementiariskiin.