Terveys

Lapsuuden lihavuus ja verenpaineen nousu ennakoivat verenpaineongelmia aikuisena

Keski-iässä korkeaa verenpainetta potevista monilla on ollut verenpaineongelmia jo lapsuudessa. Myös lapsuusiän lihavuus sekä korkeat veren kolesteroli- ja glukoositasot ennakoivat myöhempiä verenpaineongelmia.Hypertension-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 5 000 keskimäärin 47-vuotiaan terveystietoihin. Osallistujien verenpaine oli mitattu lapsuudessa ja aikuisena.Aikuisiässä korkeaa verenpainetta potevat olivat olleet muita todennäköisemmin lihavia ja heidän verenpaineensa oli ollut ikäisiinsä verrattuna koholla jo alle kymmenvuotiaana. Kolesteroli- ja glukoositasojen kohoamista heillä oli havaittu kuusitoistavuotiaaksi mennessä. Myös verenpaineen tasainen kohoaminen vuosien varrella ennakoi aikuisiän korkeaa verenpainetta.Tutkijat korostavat, etteivät näiden tietojen perusteella pysty päättelemään, keille lapsille korkea verenpaine tulee aiheuttamaan terveysongelmia aikuisena. Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että lasten lihavuutta ja verenpaineongelmia kannattaa hoitaa jo varhain elintapamuutoksilla.Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa havaittiin samanlaisia yhteyksiä myös 20–40-vuotiailla. Vähittäinen painonnousu tuossa iässä voi ennakoida tulevia verenpaineongelmia, vaikka painoa ei kertyisi lopulta kovin paljon.Lasten ja nuorten lihavuus on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Joka neljäs 2–16-vuotias suomalaispoika ja joka kuudes tyttö on ylipainoisia.