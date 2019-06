Terveys

Likinäköisyys on yleistynyt länsimaissa – ulkoilun vähentyminen todennäköisesti yksi syy

Lähivuosikymmeninä tapahtunut likinäköisyyden yleistyminen Kiinassa on yhteydessä samaan aikaan tapahtuneeseen elintason nousuun. Lähityön yleistyminen ja ulkoilun vähentyminen ovat todennäköisesti yhteyden taustalla. Likinäköisyys on yleistynyt myös länsimaissa.JAMA Pediatrics -lehdessä julkaistut havainnot perustuvat seitsemään vuosina 1985–2014 tehtyyn selvitykseen ja lähes kahden miljoonan 7–18-vuotiaan terveystietoihin.Analyysin perusteella likinäköisyyttä ja muita näön ongelmia oli 24 prosentilla lapsista vuonna 1985, 35 prosentilla vuonna 1995 ja 55 prosentilla vuonna 2014. Likinäköisyys oli yleisempää kaupungeissa ja tytöillä.Kun tutkijat yhdistivät tiedot likinäköisyyden yleistymisestä tietoihin talouskasvusta, he havaitsivat niiden väliltä yhteyden. Likinäköisyys yleistyi varsinkin alueilla, joiden talous kasvoi ja elintaso nousi eniten.Havainnot eivät tarkoita, että likinäköisyyden ja elintason nousun välinen yhteys on syyseurauksellinen, mutta on todennäköistä, että talouskasvu on vaikuttanut elämäntapoihin tavoin, jotka edistävät likinäköisyyttä. Vähäinen ulkoilu, runsas lukeminen ja muu lähityö ovat tunnettuja likinäköisyyden riskitekijöitä, ja myös todennäköisiä selityksiä havaitulle yhteydelle.Suomessa likinäköisyyttä eli likitaittoisuutta eli myopiaa on muutamalla prosentilla 7–8-vuotiaista lapsista, mutta aikuisiässä jo noin 20–30 prosentilla. Likinäköisyys on suuri ongelma varsinkin Aasiassa, missä paikoin jopa 80–90 prosenttia koululaisista on likinäköisiä.