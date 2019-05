Terveys

”Tuli ihan armoton väsymys ja vannemainen rintakipu” – yli viikkoa myöhemmin Mauno heräsi teho-osastolla

Vaimo soitti hätänumeroon ja aloitti elvytyksen

”Puhuminen oli aluksi mölinää”

Sydänkohtaus on mielessä päivittäin

”Molemmilla vanhemmillani on ollut sydänvaivoja. Tiesin, että minun pitäisi käydä lääkärissä, mutta olin lykännyt käyntiä. Olen klassinen hieroja ja muistan, että joskus pidempien hierontojen jälkeen takki oli ihan tyhjä. Toisinaan tuli myös rintatuntemuksia.Aprillipäivänä 2013 olin vaimoni kanssa kyläreissulla. Sain tuolloin kaveriltani vanhan 1950-luvun radion, jonka kannoin kotiimme, hissittömän talon kolmanteen kerrokseen. Kun sain laskettua radion pöydälle, tuli ihan armoton väsymys ja vannemainen rintakipu. Kipu ei ollut paha, mutta tuntui, että en pysy jalkeilla ja putosin lattialle.Siitä 1,5 viikon päästä heräsin teho-osastolta.Tuolloin aprillipäivänä perässäni kävellyt vaimoni näki putoamiseni ja oli ihan kauhuissaan. Hän aloitti 112:n ohjeiden mukaan elvytyksen.Kun piipaa-väki tuli paikalle, he jatkoivat elvytystä ja käynnistivät sydämeni sähköllä. Siinä murtui rintalasta ja pari kylkiluuta. Sydäntä oli käynnistetty vielä ambulanssissa ja teho-osastollakin.Sydämeni oli ollut 18 minuuttia pois itsenäisestä toiminnasta, ja sen vaikutusta aivoihin pelättiin. Kehoni jäähdytettiin varmuuden vuoksi 33 asteeseen, etten jäisi kasviksi.Sairaalassa minulle tehtiin pallolaajennus. Tukokset olivat olleet niin kovat, että pallotkin olivat paukkuneet rikki.Siihen tuli vielä keuhkokuume ja maksan ja munuaisten romahtaminen.Sitten heräsin. Puhuminen oli aluksi vähän mölinää, mutta puhe, syöminen ja kirjoittaminen palautuivat jo viikossa hyvän yleiskuntoni ansiosta.Rintalastani piti luutua kunnolla, joten odottelin sairaalassa vielä kuukauden Kuopioon siirtämistä. Kuopiossa minulle tehtiin ohitusleikkaus. Siitä viikon päästä minut potkaistiin himaan ja annettiin kontrolliaika kolmen kuukauden päähän.Kotona minulle tuli rankka masennus. En itse sitä huomannut, mutta vaimo sanoi, että olen ihan ihmeellinen ja sitten itsekin hoksasin. Koin kovaa syyllisyyttä siitä, että kävin pääkonttorin ovella koputtelemassa ja jäinkin henkiin. Ne ajatukset menivät ohi muutamassa kuukaudessa.Olin ollut melkein vuoden sairauslomilla, ja asiakkaat olivat tuona aikana kaikonneet. Fyysisen työni vuoksi kysyin eläkkeelle jäämisen mahdollisuudesta. Lääkäri sanoi, että ei taida onnistua.Eläkepaperit tulivat bumerangina takaisin, ja minä ilmoittauduin sitten työttömäksi. Olin työttömänä muutaman vuoden, ja nyt olen maaliskuun alusta lähtien ollut eläkkeellä.Elintapani eivät ole juuri muuttuneet. Olin jo 30 vuotta syönyt ruokasuositusten mukaan, ja kun suonet menivät silti tukkoon, olen ajatellut, että se taitaa olla enemmin sukuvika kuin elintavoista kiinni.Tapahtunut on mielessä ihan päivittäin. Viimeistään silloin, kun saunaan menee ja näkee peilistä komeat arvet.Vaimoparalle tämä on ollut henkisesti yhtä kova koettelemus kuin minullekin. Olemme olleet yli 20 vuotta yhdessä ja olemme vieläkin ihan rakastuneita. Itsehän tässä on melkein vähemmällä päässyt, kun esirippu laskeutui samalla, kun putosin lattialle.”