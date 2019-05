Terveys

Salakavala suusyöpä on yleistynyt ja se todetaan usein liian myöhään – tunnista oireet

Kiinnitä huomiota näihin suun oireisiin:

Parantumaton haavauma tai kohouma.

Punoittava, valkoinen tai punavalkoinen limakalvomuutos.

Proteesin istuvuutta häiritsevä muutos.

Syömisen ja puheen häiriöt.

Hampaan liikkuvuus.

Leviämisen aiheuttama kyhmy kaulalla.

Vasta myöhäisessä vaiheessa kipu.

Kolme neljästä suusyövästä voitaisiin estää

Alkoholipitoinen suuvesikin voi lisätä syövän riskiä

Suusyövän ilmaantuvuus Suomessa on lisääntynyt, kertoo taudin juuri päivitetty Käypä hoito -suositus.Vaikka syöpä on yleisin 60 vuotta täyttäneillä, Terveyskirjaston mukaan esiintyvyys kasvaa jo yli 40-vuotiailla.Vuosittain suusyöpädiagnoosin saa noin 300 suomalaista, ja sairaus todetaan usein liian myöhään, kertoo Hammaslääkäriseura Apollonia.Suusyövälle on tyypillistä, ettei se alkuvaiheessa juuri oireile. Salakavalan suusyövästä tekee se, että syöpä voi lähettää jo varhain etäpesäkkeitä esimerkiksi kaulan imusolmukkeisiin ja myöhemmin keuhkoihin, maksaan ja luihin.Yli puolessa tapauksista suusyöpä on kielen reunassa, suun pohjassa tai ikenessä. Kun oireita tulee, ne voivat ilmetä monin eri tavoin.Hammaslääkäriseura Apollonia listasi oireet, jotka voivat olla merkki suusyövästä.On tärkeää hakeutua hammaslääkärin tai lääkärin vastaanotolle, jos suun limakalvojen tai kielen muutos tai haavauma ei tunnu paranevan 2–3 viikossa.Terveyskirjaston mukaan suusyövän tärkeimmät vaaratekijät ovat tupakointi ja runsas alkoholin käyttö, ja niiden yhteiskäyttö suurentaa vaaran moninkertaiseksi. Nuuskaamisen suusyöpävaaraa lisäävästä vaikutuksesta on ristiriitaista tietoa, Käypä hoito -suosituksessa todetaan.Länsimaissa noin kolme neljästä suusyövästä voitaisiin estää terveellisillä elämäntavoilla. Tärkeimmät ehkäisykeinot ovat tupakkatuotteiden ja alkoholinkäytön välttäminen sekä terveelliset ravintotottumukset.Tutkimusten mukaan runsas kuitujen, kasvisten ja hedelmien käyttö ilmeisesti suojaa suusyövältä, kun taas runsas punaisen lihan ja erityisesti prosessoitujen lihatuotteiden syöminen suurentaa syövän riskiä.Hammaslääkäriseura Apollonia kertoo, että suusyövän riskitekijöitä ovat myös HPV-tulehdus (ihmisen papilloomavirus), huono suuhygienia ja krooniset tulehdukset suussa. Myös pitkään jatkunut alkoholipitoisten suuvesien käyttö voi lisätä suusyövän riskiä.Syöpävaaraa voivat lisäksi kasvattaa jatkuvasti limakalvoja ärsyttävä tai hankaava proteesi tai hampaan reuna. Tietyt limakalvomuutokset, kuten punajäkälä, voivat myös muuttua pahanlaatuisiksi.Suusyövän riskiä voi vähentää huolehtimalla hyvin suuhygieniasta ja ienterveydestä sekä käymällä säännöllisesti hammastarkastuksissa. Niissä tarkistetaan myös suun limakalvot. Erityisen tärkeitä hammastarkastukset ovat yli 40-vuotiaille tupakoitsijoille tai runsaasti alkoholia käyttäville.Lähteet: Suusyövän Käypä hoito -suositus, Hammaslääkäriseura Apollonia, Terveyskirjasto.