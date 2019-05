Mariannen kyljestä löytyi muumioitunut punkki – ”Borrelioosi ei pelkästään tuhonnut terveyttäni, vaan vei liian paljon muutakin”

Terveys

Mariannen kyljestä löytyi muumioitunut punkki – ”Borrelioosi ei pelkästään tuhonnut terveyttäni, vaan vei liia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En osannut olla huolissani”









”Kadun loppuelämäni ajan, että en hakenut tukevampaa lääkitystä”