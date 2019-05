Terveys

Ruotsalaistutkimuksen uusi havainto: Ylipaino nuorena altistaa sydänlihassairaudelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuoruuden ylipainoisuus ja lihavuus voivat ruotsalaistutkimuksen mukaan olla sydänlihassairauden eli kardiomyopatian riskitekijöitä. Yhteys havaittiin 18-vuotiailla miehillä, joita seurattiin keskimäärin 27 vuoden ajan.Ruotsalaisten havainto on mielenkiintoinen, sillä tätä ennen nuoruuden ylipainon ja sydänlihassairauden yhteyksiä ei ole juurikaan tutkittu. Nyt tutkiminen onnistui lähes 1,7 miljoonan miehen terveysrekisteritietojen avulla. Seurannan aikana miehillä todettiin 4 500 sydänlihassairautta.Tulosten perusteella 18-vuotiaana ylipainoisten riski sairastua sydänlihassairauteen suureni tasaisesti mitä enemmän ylipainoa oli kertynyt. Verrattuna normaalipainoisiin riski suureni jo hyvin lievässä ylipainoisuudessa, mutta yhteys oli voimakkain vaikeasti lihavilla. Heillä todettiin sydänlihassairaus kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin normaalipainoisilla.Nyt havaittu sairastumisriski rajoittui dilatoivaan sydänlihassairauteen, joka on vain yksi sydänlihassairauden muoto. Myös muiden sydänlihassairauden muotojen ja ylipainon yhteydestä saatiin viitteitä, mutta tapauksia oli vähän ja tulokset jäivät tältä osin epävarmoiksi.Dilatoivassa sydänlihassairaudessa sydänlihas heikkenee eikä pysty pumppaamaan verta normaalisti, mikä voi johtaa sydämen vajaatoimintaan. Vaiva ilmenee muun muassa rasitushengenahdistuksena, mutta varhaisvaiheessa se on usein oireeton. Noin kolmannes dilatoivista sydänlihassairauksista on perinnöllisiä.Tutkimus julkaistiin Circulation-lehdessä.