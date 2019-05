Terveys

Näin saat tarpeeksi vitamiineja ilman pillereitä

Pilleri ei korvaa terveellistä syömistä

Noudata ravitsemussuosituksia ja syö monipuolisesti.

Yleisohjeena voi pitää, että mitä värikkäämpää ruoka on, sitä terveellisempää se on.

Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että syöt päivittäin puoli kiloa kasviksia, hedelmiä ja marjoja.

Moni saa folaattia liian vähän. Syömällä runsaasti kasviksia, hedelmiä ja täysjyväviljavalmisteita voit turvata riittävän folaatin saannin.

Huomaa nämä poikkeukset:

Tarkista, kuulutko väestö- tai ikäryhmään, jolle suositellaan D-vitamiinilisää.

Vegaaniruokavaliota noudattavien tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi B12-vitamiinin ja kalsiumin saantiin.

Jos kaikesta huolimatta haluat käyttää jotakin ravintolisää, valitse yksi monivitamiinivalmiste, jossa ravintoaineita on kohtuullinen määrä.

Ravintolisistä voi olla myös haittaa