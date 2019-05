Terveys

Kun kesä lähenee, Jeminalle iskee sietämätön kutina ja ihottuma: ”Kuin ihoani olisi ammuttu”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Siitepölyallergia yleistä





Raastavaa kutinaa

Kesä on lyhyt – hyvässä ja pahassa

Siedätyshoidot harkinnassa

Viime kesänä se riehaantui – tarkemmin ottaen, 28, iho. Siitepölykauden alkaessa jalat ja vatsa tulivat täyteen raivokkaasti kutisevaa ihottumaa.– Kuin ihoani olisi ammuttu, kutina oli sietämätöntä eikä raapimatta voi ainakaan unissaan olla, Jemina kuvailee.Ihottuma hävisi kesän päätyttyä.– Muistan talvella nauraneeni kun näin kuvat jaloistani viime kesältä. Ihoon ei ollut jäänyt edes arpia.Tänä keväänä ihottuma puhkesi uudelleen. Silloin Jemina oivalsi, että iho-oireilla näytti olevan yhteys hänen siitepölyallergiaansa.Jemina on kärsinyt pienestä saakka kovista allergiaoireista. Kevät on alkanut joka vuosi reseptien uusimisella.– Jos en lisää aamuyöllä tippoja silmiin kesken unien, etsin sokkona lavuaaria aamulla, että saan pestyä silmäni auki, hän kuvailee.Suomalaisista arviolta noin viidennes kärsii siitepölyallergiasta. Kevätkesällä oireita aiheuttavat lehtipuut, keskikesällä heinäkasvit ja loppukesällä pujo. Koivu on yksi yleisimmistä allergianaiheuttajista.Tyypillisiä oireita ovat vetinen nuha, aivastelu, nenän kutina ja tukkoisuus, yskä sekä astmaoireet. Myös silmät punottavat, kutisevat ja kirvelevät ja atooppinen ekseema saattaa pahentua.Taipumus allergioihin periytyy. Siltä vaikuttaa myös Jeminan tapauksessa.– Yksi kolmesta tyttärestäni kärsii astmaoireista keväisin, ja hänellä on diagnosoitu infektioastma. Siitepöly aiheuttaa pahoja oireita myös äidilleni.Kortisoni ja antihistamiinit hillitsevät Jeminan ihottumaa, mutta kutina on silti hermoja raastavaa. Iho kutisee samoista paikoista ja kun sitä raapii, iho menee verille.– Pahimmillaan allergia on saanut minut itkemään kutinasta.Allergia kuuluu Jeminan äänestäkin: se on tukkoinen ja välillä puheen keskeyttää yskäkohtaus. Astmaoireitakin on ollut. Kaupan päälle tulee kova väsymys.– Väsymys on välillä sietämätöntä, vaikka lääkkeet on valittu sen mukaan, että ne eivät väsytä.Itse allergia, tukkoisuus ja rähmäiset, kutiavat silmät tekevät olon kiukkuiseksi ja väsyneeksi.Mielialaa ei kohenna ainakaan se, että allergialääkkeet eivät ole halvimmasta päästä.– Lääkkeisiin kuluu satoja euroja kuukaudessa. Pelkän nenäsumutteen hinta on Kelan korvauksen jälkeen 27 euroa, Jemina harmittelee.Siitepölykauden ensimmäiset viikot ovat pahimmat.– Se on hirveää, silmät kutiavat, rähmää tulee ja väsyttää ihan hirveästi, kun en pysty hengittämään nenän kautta.Allergia vaikutti Jeminan elämään jo kouluaikoina.– Muistan, että en pystynyt keskittymään yläasteella kun ramppasin koko ajan niistämässä.Siitepölykausi sanelee, mitä kaikkea keväällä ja kesällä voi tehdä.– Jos lapset haluavat lähteä lämpimällä ilmalla puistoon tai ylipäänsä ulos, joudun sanomaan, että äiti ei pysty lähtemään. Että vaikka illalla sitten. Pihatyöt pitää tehdä kun sataa tai kun on juuri satanut.Siitepölyä on vähiten ilmassa aamuisin, iltaisin ja kostealla säällä. Aurinkoisena päivänä määrät ovat korkealla.– En voi nauttia ensimmäisistä aurinkopäivistä vaan minun pitää pysyä sisätiloissa. Ei se pitkä aika ole, mutta ei pitkä ole kesäkään.Tänä vuonna Jeminan ihottuma ei ole aivan yhtä hurja kuin vuosi sitten, sillä hän osasi varautua lehahdukseen ajoissa. Omaa ihoa ei silti ole ollut helppo näyttää pienissä kesävaatteissa.– Viime vuonna minulla oli yhdet kuvaukset, mutta sanoin, että yhtään näppyä ei saa näkyä, joten ne photoshopattiin pois. Jos ennen saatoin lähteä juhliin lyhyessä hameessa, en voinut tehdä sitä enää viime vuonna. Senkin takia, että iho ei altistuisi siitepölylle.Jemina kulkee kesän läpi mieluusti pitkähihaisissa vaatteissa.– Jos vielä pahenee, menen syksyllä siedätyshoitoihin.Siedätyshoidolla pyritään kasvattamaan elimistön sietokykyä allergianaiheuttajaa kohtaan. Hoito annetaan pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina tai liuoksena. Se kestää noin kolme vuotta.Lähteitä: Helsingin Allergia- ja astmayhdistys, THL, Mehiläinen, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Terveyskirjasto, HUS