Näin selviät töissä MM-kultajuhlan jälkeen: Hyvästä mielestä ja suihkusta voimaa – hätätilassa käytä poissaolohakemusta

Terveys

Näin selviät töissä MM-kultajuhlan jälkeen: Hyvästä mielestä ja suihkusta voimaa – hätätilassa käytä poissaolo





Hyvästä mielestä saa voimaa

Ota toiset huomioon!

Alla olevalla videolla näkyy kultajuhlintaa Havis Amanda -patsaan ympäristössä sunnuntai-iltana.

Älä vaaranna toisten terveyttä menemällä krapulassa töihin

