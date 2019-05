Terveys

Tunnista suolistosyövän oireet – lisääntyy suomalaisilla ja voi sekoittua vatsavaivoihin

Joka vuosi 3 000 sairastunutta

Älä ohita näitä oireita

Yleisiä paksu- ja peräsuolisyövän oireita ovat erilaiset vatsan toimintahäiriöt ja muutokset suolen toiminnassa, kuten vatsakipu, ummetus, vaihteleva ripuli ja ulostamisvaikeus.

Oireina voi esiintyä myös ulostamispakkoa, limaisia ja niukkoja ulosteita tai vatsan turvottelua ja kouristelua.

Syöpä voi myös aiheuttaa laihtumista.

Lisäksi syöpä vuotaa usein verta ulosteeseen, mikä voi aiheuttaa anemiaa.

Joskus syöpä voi aiheuttaa suolen tukkeuman, jolloin oireet ovat selvästi rajummat. Tuolloin oireina on oksentelu, ulostamisvaikeus sekä erittäin kova vatsakipu.

Jokaisella on toisinaan jonkinlaisia vatsavaivoja, mutta selkeät muutokset vatsan toiminnassa ovat aina syy hakeutua lääkäriin. Jos sinulla on näitä oireita, hakeudu terveyskeskuksen tai työterveyshuollon lääkärin vastaanotolle.

Seulontatutkimusta ei kannata jättää väliin