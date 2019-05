Terveys

Sydänsiirtopotilas hyötyy intensiivisestä liikunnasta jo parin kuukauden sisällä operaatiosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sydänsiirtopotilaiden on osoitettu hyötyvän kevyehköstä liikunnasta, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan potilaat voisivat huoletta harjoitella intensiivisemminkin ja saada suuremmat hyödyt. Tutkimuksessa ohjattu liikuntaharjoittelu aloitettiin jo 7–16 viikkoa sydänsiirrosta.Liikunta on olennainen osa sydämen vajaatoiminnan takia sydänsiirron saaneiden kuntoutusta. Vajaatoiminnan vuoksi potilaat ovat usein huonossa fyysisessä kunnossa jo valmiiksi, ja sydänsiirto vielä vaikeuttaa tilannetta entisestään.Nyt julkaistussa tutkimuksessa 81 sydänsiirtopotilasta satunnaistettiin joko intensiiviseen tai tavalliseen liikuntaryhmään 7–16 viikkoa siirto-operaatiosta. Intensiivisessä liikuntaryhmässä tehtiin kunto- ja lihasharjoituksia aluksi kolmesti viikossa, minkä jälkeen harjoituskertoja lisättiin ja vaikeutettiin vähitellen yhdeksän kuukauden kuluessa. Verrokit tekivät keskivaikeita harjoituksia 2–3 viikossa koko seurannan ajan.Intensiiviseen liikuntaryhmään satunnaistettujen aerobinen kunto ja lihaskunto paranivat vuoden aikana selvästi enemmän kuin verrokkiryhmäläisten. Intensiivinen harjoittelu oli myös turvallista eikä se lisännyt vakavia komplikaatioita tai terveyshaittoja, tutkijat kirjoittavat.Sama tutkijaryhmä on aiemmin osoittanut intensiivisen liikunnan olevan tehokasta ja turvallista potilaan tilan vakiinnuttua, mutta nyt saadut tulokset osoittavat potilaiden kestävän intensiivistä liikuntaharjoittelua hyvin pian sydänsiirron jälkeen.Sydämen siirtoja tehdään osalle sydämen vajaatoimintaa potevista silloin, kun muut tehokkaiksi tiedetyt hoidot on jo otettu käyttöön. Onnistuneen siirtoleikkauksen jälkeen noin 70 prosenttia potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua ja 60 prosenttia vielä kymmenen vuoden kuluttua.Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Circulation-lehdessä.