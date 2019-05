Terveys

Selkäkivun taustalla on usein syy, joka unohtuu monilta – vaikka sen voisi korjata helposti

Pinnallinen hengitys tuottaa jännitystä

Pallean voit oppia löytämään seuraavalla helpolla harjoituksella

Asetu makuulle ja laita toinen käsi vatsan päälle ja toinen rintakehän yläosan päälle. Kuvittele vatsan kohdalle iso ilmapallo. Hengittäessäsi sisään ilmapallo kasvaa ja käsi vatsan päällä nousee ylös. Rintakehä ja sen päällä oleva käsi pysyvät paikallaan. Uloshengityksellä ilmapallo lytistyy ja vatsan päällä oleva käsi painuu alas. Rintakehän yläosa ei liiku.

