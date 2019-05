Terveys

Näin selviät muistisairaan kanssa – 5 arkista ongelmaa: ”Tärkeintä on yrittää saada äidin olo turvallisemmaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Harhat valtaavat mielen

2. Edes lempiruoka ei maistu





3. Pelko ja ahdistus vaivaavat

4. Päivästä katoaa rytmi

5. Samanlainen arki lamaannuttaa

”Eteisen yläkaappiin tulee öisin työmiehiä”