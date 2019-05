Terveys

Asiantuntijat varoittavat ulkomailla otettaviin tatuointeihin liittyvistä riskeistä – yksi vaara ylitse muiden

Ihotautilääkäri: Punainen voi allergisoida

Tatuointialan kouluttaja: Ulkomailla ei aina riittävää hygieniaa